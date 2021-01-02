Ученые назвали жизнь на Земле случайностью

Жизнь на Земле по сути стала случайностью. Ее появлению способствовало выгодное стечение обстоятельств, с которым не повезло другим планетам.

К такому выводу пришла команда исследователей из Саутгемптонского университета (Великобритания). Детальное изложение своей теории они опубликовали в Communications Earth & Environment. Так, ученым удалось выяснить, что потенциально пригодные для жизни места встречаются в Млечном Пути крайне редко. При этом ни в одном из них жизни сейчас, скорее всего, нет.

В ходе изучения вопроса научный коллектив создал модель климатической эволюции на 100 000 планет, сгенерированных случайным образом. Чтобы получить более точные результаты, каждое небесное тело прогоняли через симуляцию 100 раз.

В итоге эксперимент показал, что на нашей Земле подходящие условия для обитания живых организмов существуют уже три миллиарда лет. Вместе с тем, жизни как явлению постоянно угрожают такие масштабные катаклизмы, как извержения супервулканов, столкновение планеты с астероидами или кометами, солнечные вспышки и взрывы близких сверхновых.

Кроме того, ученые обратили внимание на то, что большая часть планет, на которых теоретически также могла появиться жизнь в течение последних трех миллиардов лет, оказались для нее непригодными. Причина – неспособность сохранить благоприятные условия. Так, из 100 000 планет лишь 9% (8 700) были обитаемыми хотя бы один раз, из них почти все были обитаемыми менее 50 раз, а 4 500 планет оставались пригодными для жизни менее 10 раз из 100.

Проанализировав эту статистику, астрофизики подытожили, что Земля осталась обитаемой такое долгое время лишь благодаря случайности. При этом они не исключили, что в будущем биосфера на Земле будет вынуждена погибнуть из-за одной из глобальных катастроф, перечисленных выше.

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