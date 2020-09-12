Ученые назвали специю для долголетия и против рака

Врачи из Британии рекомендуют добавлять паприку в блюда и утверждают, что она снижает риск сердечных заболеваний и обладает противораковыми свойствами.

Об этом они рассказали в статье для Daily Express. Так, специалисты констатируют факт, что первое место в списке среди основных причин смерти во всем мире занимают рак и болезни сердца, поэтому они советуют обратить внимание на полезные для сердца свойства паприки.

Отмечается, что это пряность из сушеного перца Capsicum annuum, которая обладает свойствами, защищающими от возникновения опасных патологий.

Ученые утверждают, что такая добавка в блюда помогает снижать опасно высокий уровень "плохого" холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности, – ред.), закупоривающего артерии и вызывающего развитие атеросклероза.

В частности, проведенные исследования подтвердили, что употребление паприки, в которой содержится каротиноид капсантин, может повышать концентрацию "хорошего" холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности, – ред.), действующего как чистильщик сосудов, освобождающего их от холестериновых бляшек из ЛПНП-холестерина.

Кроме этого, такая пряность содержит соединения, которые защищают от развития рака. Несколько ее компонентов эффективно борются с окислительным стрессом, который характеризуется нарушением баланса и может привести к повреждению клеток и тканей, спровоцировать развитие воспаления, увеличивающего риск некоторых видов рака.

Вдобавок учеными было установлено, что вещества паприки способны подавлять рост и выживание раковых клеток, влияя на экспрессию нескольких генов.

Также исследования подтвердили, что паприка защищает от развития рака молочной железы. Ее потребление женщинами помогло уменьшить вероятность заболевания на 25-35 процентов.

Исследователи подытожили, что, включая все полезные свойства паприки, она должна быть включена в повседневный рацион человека и заслуживает право считаться специей долголетия.

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