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8 июня • обновлено в 04:18
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Ученые назвали продукт, который снижает риск диабета

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Ученые выяснили, что употребление цельнозерновых круп снижает риск развития диабета второго типа.

Такое открытие сделали исследователи из Университета Эразма Роттердамского, Нидерланды, и Школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете, США, сообщает EurekAlert.

В частности, профессор Гарварда Ким Браун и его коллеги изучили данные трех крупных исследований о связи пищевых привычек и здоровья работников системы здравоохранения США.

Цельнозерновые крупы и продукты с высоким содержанием клетчатки снижают риск развития диабета второго типа

Цельнозерновые крупы и продукты с высоким содержанием клетчатки снижают риск развития диабета второго типа

Иллюстративное фото / Pixabay

Так, в выборку вошли более 200 тысяч человек, из них примерно у 12 тысяч зафиксировали заболевание диабетом второго типа.

Результаты исследования показали, что риск диабета снижается, если в рационе человека присутствуют качественные медленные углеводы – вместо насыщенных жирных кислот, моно-и полиненасыщенных жиров, животного и растительного белка.

К медленным углеводам, как известно, относятся цельнозерновые крупы, овощи и другие продукты с высоким содержанием клетчатки. Из-за низкого гликемического индекса таких продуктов при их употреблении организм производит меньше инсулина, что не позволяет уровню сахара в крови резко подниматься.

Также ученые отметили, что риск диабета снижается и при замене быстрых углеводов насыщенными жирами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые озвучили неожиданный признак диабета.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
болезнь исследование диабет
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