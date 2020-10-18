Названы лучшие телепрограммы для поднятия настроения

Просмотр телепрограмм о природе помогает эффективнее бороться со стрессом. К такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета в Великобритании, которые провели эксперимент с участием 96 человек.

Так, участники исследования просматривали видео, в котором человек описывает свою работу в канцелярской компании, а также сцены с подводным коралловым рифом, сообщает EurekAlert.

При этом видео о природе показывали одним из трех методов: по телевизору, в гарнитуре виртуальной реальности (VR) с использованием видео 360 градусов и в гарнитуре VR с использованием компьютерной графики.

Все эти способы позитивно влияли на самочувствие добровольцев. Так, ученые определили, что телепрограммы о природе по телевизору способны повышать настроение, избавлять от негативных эмоций, облегчать скуку, вызванную изоляцией в помещении, и в целом эффективнее бороться со стрессом.

Кроме того, знакомство с природой в виртуальной реальности приносит еще большую пользу. Участники эксперимента признались, что видео с применением компьютерной графики были для них более реалистичными. И хотя шлем виртуальной реальности не существенно влиял на получение удовольствия от просмотра программ, он добавлял интереса. При этом он мешал всецело сконцентрироваться на изображении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование показало, что смех помогает победить стресс.