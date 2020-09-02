Ученые назвали худший сценарий катастрофы для Земли

На данный момент в мире для человечества подтверждается самый худший сценарий катастрофического изменения климата.

К такому выводу пришла группа ученых из Британии и Дании, которые изучали темпы повышения уровня моря за последние 20 лет, передает EurekAlert.

Спутниковые снимки показали, что начиная с 90-годов прошлого века, таяние льдов в Антарктиде подняло уровень мирового океана на 7,2 миллиметра. А из-за разрушенного ледяного щита в Гренландии уровень поднялся еще на 10,6 мм.

Ученые отметили, что ежегодно уровень мирового океана повышается на 4 мм. При этом такой рост превышает прогнозы ученых, что может обернуться катастрофой.

Отмечается, что в будущем только из-за таяния ледяных щитов уровень мирового океана повысится на 17 см, что приведет к увеличению частоты штормовых нагонов вдвое во многих крупнейших прибрежных городах нашей планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что до конца ХХІ столетия человечество будет вынуждено столкнуться с очередным всемирным потопом, если не предпримет никаких мер для борьбы с изменением климата.