Ученые научились предсказывать аутизм у ребенка по анализу крови матери

Развитие аутизма у ребенка можно предсказать по анализу его матери благодаря новосозданной программе, способной обнаруживать в крови женщин антитела, ответственные за атаку на плод.

Ее изобрели исследователи Калифорнийского и Стэнфордского университетов, сообщает "ВВС Украина". Отмечается, что благодаря тесту можно почти со 100-процентной вероятностью предсказать риск развития аутизма.

Как стало известно, практически у каждого пятого ребенка с аутизмом это расстройство возникает из-за того, что иммунная система матери атакует мозг ребенка, когда он находится в утробе, хотя ранее считалось, что такое может сделать только иммунитет, а не антитела и лейкоциты. Теперь стало понятно, что на мозг плода могут влиять и они.

В процессе исследования специалисты изучили плазму 450 матерей, детям которых поставлен диагноз аутизм, и 342 матерей, дети которых родились без него. Результаты были использованы для разработки иммуноферментного анализа.

Еще в 2019 году ученые Карен Джонс и Джуди Ван де Вотер из Калифорнийского университета опубликовали научную работу, в которой показали, как материнские антитела могут влиять на ключевые белки в нейронах плода.

Нынешнее исследование позволило ученым оценить, какое влияние имеют комбинации антител, связанных с показателями развития. И хотя точно спрогнозировать будущее развитие аутизма до сих пор нельзя, все же эта работа дает представление о рисках. Ведь если у матери есть определенные антитела, то у нее в 31 раз повышаются шансы родить ребенка с аутизмом, отмечают ученые.

Напомним, что аутизм – это расстройство психики, которое имеет биологическую природу. У детей с таким диагнозом происходят выраженные нарушения в коре головного мозга, приводящие к полному расстройству социальной адаптации и особого восприятия собственного внутреннего мира. Наблюдаются также проблемы с социальным взаимодействием, общением, гибкостью мышления и поведения. Человек рождается, живет и доживает с ним до старости. От аутизма нельзя излечиться – по крайней мере, по состоянию на сейчас.

Известно, что аутизм является наиболее частым заболеванием, связанным с нарушением нервно-психического развития. Расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются в среднем у 1 из 59 детей. Уже в 3-летнего малыша можно заметить признаки и симптомы, указывающие на такой диагноз.

Также отметим, что ученые из США еще на шаг приблизились к созданию анализа крови на аутизм у детей. С помощью нового исследования они определили еще 34 признака расстройства аутистического спектра. Ученые надеются, что это станет толчком к созданию биологического скрининга РАС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ученые из Квинслендского университета в Австралии нашли такое соединение генов, что поможет лечить психические расстройства, характеризующиеся задержкой умственного развития, в частности, аутизм;