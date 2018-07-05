Ученые научились блокировать запах пота

Ученые выяснили, как возникает запах пота, и на основании новых данных заявили о возможности создания специальных средств от его появления.

Так, исследователи, из английского Университета Йорка смогли детально зафиксировать ключевую часть процесса, во время которого бактерии в области подмышек и производят свой самый неприятный компонент, рождающий резкий запах, пишет "МедикФорум".

Благодаря этому открытию могут появиться новые мощные дезодоранты, которые будут направлены на борьбу именно с этими процессами.

Существующие дезодоранты либо уничтожают бактерии, либо маскируют запах, а новое гигиеническое средство не будет допускать возникновения этого запаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили древний ген, который поможет в разработке новейшего лекарства для лечения рака, серьезных инфекций и заболеваний.