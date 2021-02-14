Исследователи из США научили свиней играть в видеоигры

Анна Паскевич Наука 03:40, 14.02.2021

Ученые из США обнаружили когнитивные способности у некоторых пород свиней. Им удалось научить животных играть в видеоигры при помощи джойстика.

Открытие сделали специалисты из Университета Пердью, который находится в городе Уэст-Лафейетт, штат Индиана. Их исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте ученых участвовали две свиньи "йоркшир" по кличке Гамлет и Омлет и две микросвинки породы панепинто Эбони и Айвори.

Сначала исследователи обучили своих испытуемых подходить к экрану и мордой управлять джойстиком. Затем свиньям продемонстрировали, как играть в игру, в которой необходимо переместить курсор к четырем разным сторонам на мониторе.

Все четверо уловили цель видеоигры и по уровню умственных показателей соответствовали нечеловеческим приматам, хотя значительно уступали им в ловкости.

Как объясняют ученые, животному трудно понять, что выполняемое им действие может повлиять на ситуацию в другом месте. "То, что свиньи могут делать это в какой-то степени, должно заставить нас задуматься о том, чему еще они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них", – сказал ведущий автор исследования, профессор Кэндис Кроуни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Южной Кореи разработали мозговой имплант на беспроводной зарядке, который протестировали на лабораторной крысе.

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