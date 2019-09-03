Ученые нашли жизнь на Венере: сенсационное заявление

Странные темные пятна возле поверхности Венеры могут свидетельствовать о присутствии жизни на планете.

К такому выводу пришли ученые Агентства аэрокосмических исследований Японии, передает издание The Independent. По их мнению, пятна влияют на климат Венеры.

"Предполагается, что частицами, образующими темные пятна, являются хлорид железа (III), аллотропы серы и диоксид серы. Однако пока присутствие этих веществ не может объяснить свойства темных пятен, их образование и поглощение", — сказала Йон Джу Ли, автор доклада.

По словам ученых, частицы в темных пятнах одинаковые по размеру и ведут себя как микроорганизмы в атмосфере Земли. Они считают, что теневые участки могут быть жизнью.

Ученые в то же время выяснили, что в период с 2006 по 2017 год количество отраженного от планеты света обратно в космос сократилось вдвое, а затем снова начало расти.

На Венере нашли жизнь dni24.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые разгадали новую тайну возникновения жизни на Земле.

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