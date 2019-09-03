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3 сентября • обновлено в 04:35
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Ученые нашли жизнь на Венере: сенсационное заявление

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Странные темные пятна возле поверхности Венеры могут свидетельствовать о присутствии жизни на планете.

К такому выводу пришли ученые Агентства аэрокосмических исследований Японии, передает издание The Independent. По их мнению, пятна влияют на климат Венеры.

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"Предполагается, что частицами, образующими темные пятна, являются хлорид железа (III), аллотропы серы и диоксид серы. Однако пока присутствие этих веществ не может объяснить свойства темных пятен, их образование и поглощение", — сказала Йон Джу Ли, автор доклада.

По словам ученых, частицы в темных пятнах одинаковые по размеру и ведут себя как микроорганизмы в атмосфере Земли. Они считают, что теневые участки могут быть жизнью.

Ученые в то же время выяснили, что в период с 2006 по 2017 год количество отраженного от планеты света обратно в космос сократилось вдвое, а затем снова начало расти.

На Венере нашли жизнь

На Венере нашли жизнь

dni24.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые разгадали новую тайну возникновения жизни на Земле.

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