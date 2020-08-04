Ученые нашли возможное хранилище секретов создания Вселенной

Черная дыра, которая получила название Powehi, может хранить в себе секреты Вселенной.

По мнению ученых, кольца света на орбите черной дыры могут содержать в себе запись истории создания Вселенной, передает Wion.

Исследователи провели аналогии с кольцами дерева, которые видны при срезе ствола. Но фотонные (световые) кольца могут помочь ученым изучить свойства черной дыры.

"Вместе набор колец похож на кадры фильма, в которых запечатлена история видимой вселенной, видимой из черной дыры", – рассказали ученые.

Однако изучение черной дыры на данный момент представляется сложным. К тому же почти невозможно получить доступ к ее фотонным кольцам. По расчету ученых, новые кольца образуются каждые шесть дней, а после их поглощает черная дыра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые создали более четкие смоделированные изображения черной дыры.