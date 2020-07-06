Ученые нашли "виновных" в уязвимости людей перед COVID-19

Участок генома в ДНК, который связан с коронавирусом (COVID-19), был передан современным людям от неандертальцев 60 тысяч лет назад.

К такому выводу пришли ученые, которые изучили сегмент генома, который увеличивает риск тяжелого заболевания COVID-19, передает The New York Times.

В своей работе ученые исследовали шесть генов в третьей хромосоме человека. Исследование показало, что данная часть генома распространена в Бангладеш, где 63% имеют по крайней мере одну копию. А во всей Южной Азии почти треть людей унаследовала этот сегмент. При этом лишь у 8% европейцев и 4% в Восточной Азии был замечен этот геном.

В Африке же он почти отсутствует. Пока непонятно, какова эволюционная модель вызвала распространение части генома за последние 60 тыс. лет.

Также исследование COVID-19 показало, почему этот вирус представляет большую опасность для разных людей. Например, старики болеют чаще, а мужчины больше подвержены риску заразиться, нежели женщины.

Кроме того, ученые сравнили данные людей в Италии и Испании, которые сильно заболели COVID-19, с теми, у кого были только легкие проявления болезни. Они нашли два места в геноме, связанных с большим риском. Один из них расположен в 9-й хромосоме и отвечает за группу крови, а второй – это неандертальский сегмент в 3-й хромосоме человека.

Новые исследования показали сильную связь между COVID-19 и сегментом 3-й хромосомы. Люди, которые несут две копии варианта, втрое чаще страдают от тяжелой болезни.

Ученые пояснили, что около 60 тысяч лет предки современных людей вышли из Африки и охватили Европу, Азию и Австралию. На своем пути они скрещивались с неандертальцами, что привело к пополнению генофонда. Однако большинство генов неандертальцев оказались вредными для современного человека. Но были и такие, что помогли в выживании человечества. Например, у одной трети европейских женщин обнаружился рецептор гормона неандертальца. Это связано с повышенной рождаемостью и меньшим количеством выкидышей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые определили, что небольшая группа неандертальцев привнесла часть своего ДНК в современных людей в результате скрещивания с ними десятки тысяч лет назад.