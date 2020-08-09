Ученые нашли витамин, который спасает от головокружения

Ученые в Южной Корее обнаружили способ избавления от головокружения.

Результаты исследования, посвященного доброкачественному пароксизмальному позиционному головокружению (ДППГ), опубликовал журнал Neurology.

Как говорится в статье, ученые изучили данные о состоянии 957 страдавших от головокружения пациентов, которые проходили физиотерапевтическое лечение.

Больных разделили на две группы, первым давали витамин D и кальций дважды в день, а вторым – плацебо.

В результате оказалось, что у добровольцев из первой группы уменьшилась частота приступов головокружения на 24%.

По словам исследователей, это очень хороший результат, поскольку ранее повлиять на данный тип головокружения можно было только с помощью регулярных процедур в больнице.

ДППГ – повторяющиеся короткие приступы головокружения, которые возникают при изменении положения головы; иногда сопровождается тошнотой, редко – рвотой. При этом чаще от него страдают женщины.

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