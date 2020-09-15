Ученые нашли признаки "жизни" на Венере

Ученым удалось обнаружить в атмосфере Венеры редкое химическое соединение, которое может указывать на существование живых микроогранизмов.

О серьезном прорыве международная группа исследователей под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз заявила на пресс-конференции 13 сентября, пишет Русская служба ВВС.

Найденное вещество называется фосфин (гидрид фосфора, PH₃) – бесцветный ядовитый газ, который крайне редко встречается в естественных условиях.

На Земле его в основном получают в результате химической реакции на производстве. Также фосфин выделяется при ударе молний и в результате вулканической активности, однако в очень небольших количествах, в то время как на Венере обнаружены значительные запасы этого газа.

На основании этих данных ученые выдвинули гипотезу о существовании микроорганизмов. Они пояснили, что естественным путем в таких количествах фосфин может быть получен в результате жизнедеятельности бактерий, которые живут в бескислородной среде.

Исследователи проверили все возможные другие объяснения, но пришли к выводу, что именно биологическое происхождение газа является наиболее вероятным.

"Мы проводили эксперимент из чистого любопытства – просто чтобы испытать возможности такого мощного телескопа, как JCMT. Я думала, нам удастся исключить возможность самых экстремальных вариантов – вроде того, что облака просто кишат живыми организмами. Но когда мы получили первые указания на наличие в фосфина, это был шок", – рассказала Гривз.

Ученые подчеркнули, что это только свидетельство, а не доказательства. Не исключено, что у фосфина есть какое-то другое, не известное им происхождение.

Подтвердить или опровергнуть теорию можно будет только после отправки к Венере специальной космической миссии. Ближайшая из них может стартовать в 2026-2031 годах. В ее составе будут орбитальный спутник, посадочный аппарат и "малая долгоживущая станция".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые подтвердили наличие в космосе похожей на Землю экзопланеты Proxima b. Она вращается вокруг ближайшей к нашей Солнечной системе звезды – красного карлика Проксима Центавры.

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