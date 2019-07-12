Слишком быстрое таяние ледника Туэйтса неумолимо приближает человечество к "точке невозврата", что грозит катастрофическими последствиями.

Тревогу забили ученые NASA. По их словам, ледник тает со слишком большой скоростью, передает The Guardian.

Ледник Туейтса отвечает за 4% от глобального повышения уровня моря и теряя 800 метров льда ежегодно, является бомбой замедленного действия. Ледник становится все более нестабильным, его разрушение приведет к необратимым процессам. Причем катастрофа может произойти даже если глобальное потепление остановится.

Сообщается, что скорость потери льда у пяти ледников Антарктиды за последние шесть лет удвоилась и стала в пять раз выше, чем в 1990-х годах.

Ледник Туэйтсаможет потерять свою массу вследствие таяния в течение 150 лет после достижения "точки невозврата", в результате уровень Мирового океана станет выше на полметра.

По данным ученых, человечество может столкнуться с катастрофой, связанной с проблемой ледников, уже через 300 лет.

Ученые нашли предвестника страшной катастрофы на Земле Theguardian

Как сообщал OBOZREVATEL, превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе на Земле, оказалось неизбежным.

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