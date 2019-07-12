Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Наука

Ученые нашли предвестника страшной катастрофы на Земле

1.4т Читать материал на украинском

Слишком быстрое таяние ледника Туэйтса неумолимо приближает человечество к "точке невозврата", что грозит катастрофическими последствиями.

Тревогу забили ученые NASA. По их словам, ледник тает со слишком большой скоростью, передает The Guardian.

Ледник Туейтса отвечает за 4% от глобального повышения уровня моря и теряя 800 метров льда ежегодно, является бомбой замедленного действия. Ледник становится все более нестабильным, его разрушение приведет к необратимым процессам. Причем катастрофа может произойти даже если глобальное потепление остановится.

Новости
К Земле мчатся огромные астероиды: есть ли опасность катастрофы

Сообщается, что скорость потери льда у пяти ледников Антарктиды за последние шесть лет удвоилась и стала в пять раз выше, чем в 1990-х годах.

Ледник Туэйтсаможет потерять свою массу вследствие таяния в течение 150 лет после достижения "точки невозврата", в результате уровень Мирового океана станет выше на полметра.

По данным ученых, человечество может столкнуться с катастрофой, связанной с проблемой ледников, уже через 300 лет.

Ученые нашли предвестника страшной катастрофы на Земле

Ученые нашли предвестника страшной катастрофы на Земле

Theguardian

Как сообщал OBOZREVATEL, превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе на Земле, оказалось неизбежным.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
4
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel