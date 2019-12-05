Ученые нашли гигантскую черную дыру – "убийцу Вселенной"

Ученые заявили о большой черной дыре, которая находится в почти потухшей галактике Holm 15A. Ее масса в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца.

К такому выводу в частности пришли астрономы с Института внеземной физики Общества Макса Планка и Университетской обсерватории Мюнхена. Их доводы опубликованы в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе исследования были проанализированы фотометрические данные, которые предоставила обсерватория Вендельштейна в баварских Альпах, а также полученные с телескопа VLT (Very Large Telescope). Отмечается, что Holm 15A располагается в скоплении галактик Abell 85, которое находится на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли.

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Гигантская черная дыра обнаружена в сердце центральной галактики Abell 85 infuture.ru

Она является центральной в скоплении и весит примерно два триллиона солнечных масс.

"Ее масса была рассчитана непосредственно на основе движений звезд вокруг ядра галактики. Ранее этот метод применялся для расчета массы черной дыры, находящейся вдвое ближе к Земле", – сообщают авторы исследования.

По их словам, результаты показали, что объект в центре галактики – это самая массивная черная дыра в локальной Вселенной. Такую же или большую массу имеют только черные дыры, находящиеся в составе квазаров, отдаленных почти на 10 миллиардов световых лет от Земли.

Holm 15A – самая массивная черная дыра в локальной Вселенной phys.org

"Галактика Holm 15A отличается небольшой яркостью, несмотря на большую массу и размеры. Это объясняется тем, что она является результатом слияния галактик поменьше. Гравитационные взаимодействия между их черными дырами откинули звезды от центра Holm 15A, из-за чего не осталось газа для образования новых звезд, что является причиной истощения ядра", – подытожили исследователи-астрономы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае ученые обнаружили огромную черную дыру-"монстра", масса которой в 70 раз превышает солнечную. Она настолько массивная, что вообще не должна была существовать.

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