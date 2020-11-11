Ученые нашли череп "кузена" человека, жившего 2 млн лет назад. Фото

Ученые из Австралии заявляют, что череп возрастом два миллиона лет, найденный в Южной Африке, проливает свет на эволюцию человека.

Череп принадлежал представителю мужского пола вида Paranthropus robustus, которого называют "кузеном" Homo erectus (человека прямоходящего), – прямого предка современного человека. Об этом пишет BBC, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature, Ecology and Evolution.

Два вида жили примерно в одно время, но Paranthropus robustus вымер раньше. Он имел большие зубы и маленький мозг, что отличало его от Homo erectus, мозг которого был больше, а зубы – меньше. Считается, что первый вид питался преимущественно жесткой растительной пищей вроде корней и коры. Между тем Homo erectus мог есть как растения, так и мясо.

По мнению ученых, в Южной Африке одновременно жили три вида гомининов (человекоподобных существ), которые конкурировали между собой.

"Со временем Paranthropus robustus, вероятно, эволюционировал, чтобы выдерживать большую нагрузку, что образуется при откусывании и пережевывании пищи, которую трудно обрабатывать челюстями и зубами", – говорит доктор Анжелина Лис из университета Ла Троба в Мельбурне.

Череп Paranthropus robustus был найден в Южной Африке La Trobe University

Ученые предполагают, что окружающая среда стала более влажной, что могло привести к уменьшению доступной пищи.

"Хотя наш вид в конце концов победил, ископаемые данные свидетельствуют о том, что два миллиона лет назад Paranthropus robustus был гораздо более распространен, чем Homo erectus", – говорит доктор.

Исследователи обнаружили обломки черепа в 2018 году на месте археологических раскопок Дримолен к северу от Йоханнесбурга. Его нашли в нескольких метрах от места, где в 2015 году обнаружили подобный по возрасту детский череп Homo erectus.

Исследователи обнаружили обломки черепа в 2018 году La Trobe University

"Большинство найденных ископаемых останков – это единичные зубы, поэтому подобная находка – очень редкая, нам очень повезло", – рассказала Анжелина Лис.

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