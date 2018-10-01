Ученые могут уничтожить Землю: названы сценарии Армагеддона

Земля может сократиться до 100 м в поперечнике, если эксперименты с ускорителем частиц потерпят неудачу, предупреждают астрономы.

Опыты с частицами, когда атомы разделяют на кварки, могут вызвать цепную реакцию летального характера, убеждён профессор Мартин Рис, пишет News.ru.

Такой сценарий возможен в случае, если эксперименты ученых, и, в частности, работы с ускорителем частиц, запустят катастрофическую цепь событий.

В своей последней книге "О будущем: перспективы человечества" профессор Мартин Рис описывает экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается планета, включая изменение климата, угроза ядерной войны и восстание искусственного интеллекта.

Ученый предупреждает, что наше нынешнее понимание границ физики все еще "шаткое", и было бы "самонадеянно" исключать вероятность мировой катастрофы. Это не значит, однако, что необходимо отказаться от экспериментов, считает Рис.

"Инновации часто опасны, но, если мы отказываемся от рисков, то мы можем отказаться и от выгоды, — говорит он. — Тем не менее, физики должны быть осмотрительны в проведении экспериментов, которые создают условия, не имеющие прецедента, даже если речь идёт об экспериментах в космосе".

Недавно в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт NASA исключил возможность существования так называемой "планеты-убийцы" Нибиру, потому что ученые со всего мира контролируют ситуацию и просчитывают все реальные угрозы.