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Ученые могут уничтожить Землю: названы сценарии Армагеддона

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Земля может сократиться до 100 м в поперечнике, если эксперименты с ускорителем частиц потерпят неудачу, предупреждают астрономы.

Опыты с частицами, когда атомы разделяют на кварки, могут вызвать цепную реакцию летального характера, убеждён профессор Мартин Рис, пишет News.ru.

Такой сценарий возможен в случае, если эксперименты ученых, и, в частности, работы с ускорителем частиц, запустят катастрофическую цепь событий.

В своей последней книге "О будущем: перспективы человечества" профессор Мартин Рис описывает экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается планета, включая изменение климата, угроза ядерной войны и восстание искусственного интеллекта.

Ученый предупреждает, что наше нынешнее понимание границ физики все еще "шаткое", и было бы "самонадеянно" исключать вероятность мировой катастрофы. Это не значит, однако, что необходимо отказаться от экспериментов, считает Рис.

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"Инновации часто опасны, но, если мы отказываемся от рисков, то мы можем отказаться и от выгоды, — говорит он. — Тем не менее, физики должны быть осмотрительны в проведении экспериментов, которые создают условия, не имеющие прецедента, даже если речь идёт об экспериментах в космосе".

Недавно в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт NASA исключил возможность существования так называемой "планеты-убийцы" Нибиру, потому что ученые со всего мира контролируют ситуацию и просчитывают все реальные угрозы.

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Темы
Исследование ученыхКонец света
Объект
Земля
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