Ученые клонировали умершую 20 лет назад лошадь Пржевальского. Фото и видео

Ученым удалось клонировать лошадь Пржевальского, вид которой занесен в Красную книгу.

Для этого исследователи из США воспользовались генетическим материалом особи, погибшей более 20 лет назад. Об этом сообщается на официальном портале организации по сохранению и восстановлению генетических данных исчезающих животных Revive & Restore (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В 1975 года в Великобритании на свет появился жеребенок, которого через два года привезли в Соединенные Штаты. Он прожил до 1998 года, после чего скончался.

Однако, ученые смогли сохранить его генетический материал. Образцы хранили в камере в замороженном виде.

Клонированный жеребенок рядом с его суррогатной матерью. Revive & Restore

Биолог Бен Новак подчеркнул, что это стало первым успешным клонированием лошади Пржевальского.

Клон – жеребенок Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке – родился в начале августа текущего года в зоопарке Сан-Диего (Калифорния).

"Ожидается, что этот жеребенок будет одним из наиболее генетически важных особей своего вида", – сказал зоолог Боб Визе.

Поясняется, что предшественник Курта имел очень редкий набор генов от двух "чистокровных" лошадей Пржевальского.

Всего по всему миру насчитывается не более двух тысяч лошадей Пржевальского, которые были рождены от 12 особей.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа исследователей из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) установила, что многие животные, среди которых – редкие виды приматов и морских млекопитающих, могут быть уязвимы к COVID-19.