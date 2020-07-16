Ученые изобрели новую батарею для телефонов: будет в разы дешевле
Международная группа ученых предложила вместо литий-ионного аккумулятора в смартфонах использовать натрий, "упакованный" особым способом.
Исследователи выяснили, что атомы натрия, сложенные в особом порядке, могут повысить энергоемкость аккумулятора, пишет журнал Nano Energy.
Ученые пояснили, что суть такой компоновки состоит в том, что два слоя натрия размещаются между двумя слоями графена, как в бутерброде.
Отмечается, что после теории, исследователи намерены приступить к опытам, для создания экспериментального образца.
"В случае успеха можно будет говорить о создании нового поколения натриевых аккумуляторов, которые будут сопоставимы по емкости с литий-ионными или даже будут превосходить их, стоя при этом в разы дешевле", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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