Ученые из Японии открыли гормон, отвечающий за терпеливость

То, насколько терпелив человек, определяет уровень серотонина, известного также как гормон радости и счастья.

Об этом заявили ученые из Института науки и технологий Окинавы, Япония. Исследование неврологов показало, что именно этот гормон регулирует способность спокойно ожидать награды, пишет The Daily Mail.

Ученые провели опыты, в результате которых обнаружили, что искусственно вызванная секреция серотонина делала грызунов более терпеливыми во время ожидания еды.

В рамках эксперимента грызунов приучали засовывать морду в отверстие. Подопытные держали ее там до тех пор, пока не получали еду. Обычно за терпение грызуны получали награду, но иногда пища не поступала.

Исследователи установили, что выброс гормона в области дорсального ядра шва головного мозга животных продлевал время, которое мыши готовы были ждать, если шанс получить награду был высоким, но время – неопределенным.

Эксперты надеются, что их открытие поможет разработать более эффективные антидепрессанты, которые модулируют уровень серотонина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Британии превратили обычный хлеб в суперпродукт: эффект сопоставим супотреблением черники.