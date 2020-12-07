Ученые из Японии открыли гормон, отвечающий за терпеливость

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
1,5 т.
Ученые провели эксперименты на мышах

То, насколько терпелив человек, определяет уровень серотонина, известного также как гормон радости и счастья.

Об этом заявили ученые из Института науки и технологий Окинавы, Япония. Исследование неврологов показало, что именно этот гормон регулирует способность спокойно ожидать награды, пишет The Daily Mail.

Ученые провели опыты, в результате которых обнаружили, что искусственно вызванная секреция серотонина делала грызунов более терпеливыми во время ожидания еды.

В рамках эксперимента грызунов приучали засовывать морду в отверстие. Подопытные держали ее там до тех пор, пока не получали еду. Обычно за терпение грызуны получали награду, но иногда пища не поступала.

Исследователи установили, что выброс гормона в области дорсального ядра шва головного мозга животных продлевал время, которое мыши готовы были ждать, если шанс получить награду был высоким, но время – неопределенным.

Эксперты надеются, что их открытие поможет разработать более эффективные антидепрессанты, которые модулируют уровень серотонина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Британии превратили обычный хлеб в суперпродукт: эффект сопоставим супотреблением черники.

ЯпонияИсследование ученыхПсихология