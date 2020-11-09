Ученые из США нашли уязвимое место у рака

Ученые нашли способ повысить эффективность лечения рака.

Так, специалисты из Онкологического центра Розуэлл-Парк, США, обратили внимание на пропранолол – лекарство, которое широко применяется для контроля артериального давления, передает News Medical.

Как оказалось, это средство может улучшить реакцию организма пациентов на иммунотерапию рака и, к тому же, безопасно в сочетании с пембролизумабом – средством иммунотерапии, которое часто используют при лечении пациентов с впервые диагностированной прогрессирующей или метастатической меланомой.

Как известно, стресс может нанести серьезный вред здоровью. Исследователи решили изучить, как стресс влияет на рак, точнее, на иммунный ответ, возникающий из-за этой болезни. Они провели испытание на пациентах с диагнозом "метастатическая меланома". Больные получали возрастающие дозы пропранолола, блокирующего взаимодействие гормонов стресса с клетками.

Также испытуемым вводили пембролизумаб. Комбинация лекарств вызывала у них более сильный противораковый ответ по сравнению со стандартной терапией. Также ученые считают, что для более успешного лечения и лучшей стимуляции иммунитета следует снижать уровень стресса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сингапуре изобрели лечение рак при помощи наночастиц. А рак легких научились определять по кончикам пальцев.