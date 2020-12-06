Ученые испытали препарат, способный омолодить мозг за три дня
Ученые из США заявили, что провели исследование экспериментального препарата ISRIB, который способен омолодить клетки за три дня.
Так, специалисты из Университета Калифорнии в Сан-Франциско проводили опыты на старых мышах. В результате эксперимента ученые установили, что препарат может повернуть вспять когнитивное снижение, возбуждая нейроны и помогая создавать лучшие связи клеткам, пишет Daily Mail.
В рамках исследования участвовали три группы мышей: молодые, старые, которые получили препарат, и старые, которым его не давали. Оказалось, что получившие препарат старые мыши лучше справились с задачей выбраться из лабиринта, чем две другие группы.
В результате ученые сделали вывод, что с возрастом мозг не теряет навсегда основные когнитивные способности, как считалось ранее. "Скорее, эти когнитивные ресурсы все еще существуют, но каким-то образом заблокированы из-за порочного цикла клеточного стресса", – предположил профессор кафедры биохимии и биофизики университета доктор Питер Уолтер.
Экспериментальный препарат помогает восстановить память и гибкость ума, а также омолодить мозг и клетки иммунной системы, говорят ученые. Они надеются, что ISRIB позволит лечить возрастные заболевания головного мозга, такие как деменция, болезнь Паркинсона, Альцгеймера или амиотрофический склероз.
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