Ученые допустили существование соседних вселенных

Исследователи из Физико-математического института имени Кавли (Япония) предположили возможность существования параллельных вселенных. На это их натолкнул гипотетический сценарий образования первичных черных дыр, которые предшествовали появлению звезд и галактик.

Своими выводами ученые поделились на сайте учебного заведения. В частности, они утверждают, что "рождением" первичные черные дыры обязаны "младенческим вселенным", которые сформировались во время быстрого расширения основной Вселенной – инфляции. В тот период вселенные-дочки могли ответвляться от основной структуры.

По словам астрофизиков, такие образования очень быстро схлопывались, но выброс энергии, который происходил при этом, провоцировал возникновение черных дыр. В случае же, если одна из таких "младенческих вселенных" была довольно большой, то как черную дыру ее можно было увидеть лишь извне. Внутри же она выглядела как расширяющаяся Вселенная.

"В любом случае, большая и маленькая "младенческие вселенные" рассматриваются нами как первичные черные дыры, которые скрывают базовую структуру множества вселенных за своими "горизонтами событий" – границей, ниже которой все, даже свет, оказывается в ловушке и не может покинуть черную дыру", – пишут ученые.

Они также рассказали, что первичные черные дыры гипотетически можно запечатлеть с помощью огромной цифровой камеры Hyper Suprime-Cam, которой оснащен 8,2-метровый телескопе Subaru на горе Мауна-Кеа (Гавайи, США). Выводы астрономов базируются на том, что им удается зафиксировать повышение яркости звезды. Именно это свидетельствует о том, что на ее фоне проходит черная дыра, искривляющая свет от небесного тела. Более того, именно по показателям яркости физики научились высчитывать массу дыры. Используя этот метод, они уже обнаружили вероятную первичную черную дыру массой с Луну. Это подтвердило их догадки о существовании соседней Вселенной.

К тому же, они не исключают, что загадочная темная материя, на которую приходится большая часть материи во Вселенной, состоит именно из первичных черных дыр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрофизики обнаружили возможного "двойника" загадочной девятой планеты Солнечной системы, существование которой доказано лишь гипотетически. Он находится в 336 световых годах от Земли, а размером равен Юпитеру (но в 11 раз тяжелее).