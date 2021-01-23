Астрономы провели исследование, которое показало, что во Вселенной могут существовать черные дыры-гиганты (SLAB), которые по размерам превосходят сверхмассивные.

В пресс-релизе на Phys.org ученые объяснили, что сверхмассивные черные дыры существуют в центрах галактик и поглощают звезды, газ из своего окружения, а также сливаются друг с другом. Масса этих объектов колеблется в пределах от миллиона до 10 миллиардов масс Солнца, но все равно имеет верхнюю границу.

Однако дыры-гиганты, по мнению физиков, могут образовываться совершенно иным образом, что позволяет им обходить границу массы. Согласно гипотезе, SLAB зародились в ранней Вселенной, задолго до появления галактик.

"Поскольку "первобытные" черные дыры не образуются из коллапсирующей звезды, они могут иметь широкий диапазон масс, в том числе очень маленькие и колоссально большие", – объяснили авторы исследования.

Ученые допустили существование черных дыр-гигантов . phys.org

По словам профессора Бернарда Карра, черные дыры-гиганты могут находиться за пределами галактик в межгалактическом пространстве. Хотя окончательных доказательств этому пока нет.

Вместе с тем, именно эти космические образования могут приоткрыть загадку существования темной материи. Считается, что она составляет около 80% обычной массы Вселенной. Хотя ее и нельзя увидеть, но ученые полагают, что эта субстанция существует и оказывает гравитационное воздействие на видимую материю – такую, ​​как звезды и галактики.

Упомянутые гиганты могут быть ее проявлением. Идея их существования начала обсуждаться еще в 1970-х годах, когда профессор Карр и известный ученый Стивен Хокинг предположили, что в первые моменты существования Вселенной колебания ее плотности могли привести к коллапсу некоторых областей в черные дыры.

"Сами по себе SLAB не могли обеспечить возникновение темной материи. Но если они вообще существуют, это будет иметь важные последствия для изучения ранней Вселенной. Это позволит говорить о том, что более легкие "первобытные" черные дыры могли ее создать", – отметил Карр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи из Физико-математического института имени Кавли (Япония) предположили возможность существования параллельных вселенных. На это их натолкнул гипотетический сценарий образования первичных черных дыр, которые предшествовали появлению звезд и галактик.