Ученые доказали смелую теорию Хокинга, которой более 40 лет

В Израиле ученые провели эксперименты при помощи ранее созданного земного аналога черной дыры, и нашли подтверждение теории известного физика Стивена Хокинга, выдвинутой им в 1974 году.

Как пишет Nature, одна из самых смелых теорий ученого предполагала, что не вся материя, которая приближается к черной дыре, попадает в нее.

Хокинг полагал, что в некоторых случаях, когда возникают так называемые спутанные пары частиц, только одна из них притягивается черной дырой, а другая от нее отталкивается. Физик также предсказал, что излучение должно быть теплым, а его температура зависит от размера черной дыры. До последнего времени проверить эту теорию было невозможно. Но израильские исследователи утверждают, что им удалось подтвердить данную теорию в ходе экспериментов с аналогом черной дыры, созданной в лаборатории.

"Эксперимент состоял из охлаждения группы атомов рубидия и использования лазеров для создания конденсата Бозе-Эйнштейна. Атомы были вынуждены вести себя таким образом, чтобы попасть в "ловушку", как в случае с реальной черной дырой. Звуковые волны не могли бы "убежать" при нормальных обстоятельствах", – сказано в исследовании.

В ходе эксперимента исследователи сумели заставить один из пары фононов попасть в поток атомов, притягиваемых черной дырой, а другому было позволено "убежать". Также ученые измерили температуру обоих фононов. Полученный результат доказал, что излучение является теплым, что согласуется с предсказанием Хокинга.

Стивен Хокинг

Как сообщал OBOZREVATEL, Стивен Хокинг незадолго до смерти предсказал появление расы суперлюдей, которые станут угрозой для человечества.

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