У берегов Австралии нашли риф высотой более 500 метров. Фото и видео

У побережья Австралии, на севере Большого Барьерного рифа, ученые обнаружили отдельно стоящий риф, высота которого – более 500 метров.

Исследователи окрестили находку подводным небоскребом, поскольку она выше таких известных зданий, как Эйфелева башня в Париже или Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Риф впервые заметили 20 октября, когда проводили картирование дна у побережья Северного Квинсленда, сообщается на сайте Института океана имени Шмидта.

Спустя несколько дней ученые провели погружение, использовав подводного робота SuBastian.

По словам исследователей, риф имеет лезвиеподобный вид, его ширина у основания – полтора километра, а острие заканчивается в 40 метрах от поверхности воды. В этом месте есть семь крупных отдельно стоящих рифов, последний из них обнаружили в конце 1800-х годов.

На рифе-небоскребе обитает множество рыб, например, крошечная рыба-топорик и серебрянка, а также серые рифовые акулы. Как отмечает Том Бридж из университета Джеймса Кука, возглавлявший экспедицию, открытие показывает, что люди знают о поверхности Луны больше, чем о том, что находится около берегов на Земле.

Найденный риф выше Эйфелевой башни в Париже Twitter Института океана имени Шмидта

Ученые провели погружение, использовав подводного робота SuBastian сайт Института океана имени Шмидта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые предсказали сильный подъем уровня моря. Это приведет к катастрофическим последствиям для островных государств и густонаселенных прибрежных регионов.