У Apple Watch нашли новый недостаток

Мария Шевчук Наука 04:00, 7.10.2020

Функция мониторинга сердца на Apple Watch может привести к ненужным посещениям медицинских учреждений.

Как сообщает издание The Verge, к такому выводу пришли аналитики в результате нового исследования, опубликованного в Oxford Journals. Оказалось, что только около 10 процентов людей, которые обратились к врачу в клинике Мейо (США) из-за рекомендации часов, реально имели проблему с сердцем.

Исследователи в клинике нашли записи о 264 пациентах, которые сообщили врачу, что их часы Apple фиксирует нарушения ритма сердца. Из этой группы только у 30 пациентов медики обнаружили сердечную недостаточность, в других случаях часы предоставили ложную информацию.

Ученые отметили, что неправдивые оповещения Apple Watch о необходимости посетить врача, даже если пациент в конечном итоге здоровый, все равно могут вызвать проблемы: они могут заставить пациентов получать ненужную медицинскую помощь и вызвать стресс и тревогу.

Как сообщал OBOZREVATEL 15 сентября Apple представила свои новинки. Компания показала новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов. В частности, был представлен Apple Watch Series 6 и более доступный вариант – Apple Watch SE стоимостью 399 и 279 долларов. Сообщалось, что часы теперь могут измерять уровень кислорода в крови всего за 15 секунд.

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