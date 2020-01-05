"Край света" и звездный фейерверк: опубликован топ самых впечатляющих фото космоса-2019

Опубликован топ самых впечатляющих фотографий космоса, которые были сделаны в ходе масштабных исследовательских миссий в 2019 году.

Подборку снимков, которые больше всего поразили в ушедшем году, опубликовал научный редактор BBC News Пол Ринкон.

Лучшие фото космоса Коллаж ВВС

"Мраморные" облака Юпитера

Космический зонд NASA "Юнона", который с 2016-го находится на орбите Юпитера, прислал потрясающие снимки облаков самой большой планеты Солнечной системы.

Эти изображения напоминают узоры на мраморе. "Юнона" сделала фото, приблизившись к вершинам закрученных облаков Юпитера на расстояние 8,6 тыс. км от поверхности планеты.

На кадре, в частности, видно круглый объект в районе Юпитера, где дуют реактивные потоки.

Юпитер ВВС

Юпитер ВВС

"Снеговик" на краю Солнечной системы

После исследования Плутона в 2015 году корабль NASA New Horizons отправился в другой цели в отдаленном поясе Койпера за орбитой Нептуна.

Там вращаются тысячи сравнительно небольших ледяных астероидов, которые могут дать много информации о том, какой была Солнечная система в свои первые годы.

Ученые решили направить New Horizons к объекту под названием MU 69, который обнаружили только в 2014 году. Впоследствии его начали назвать "Ультима Туле" ("Край света"), а затем официально переименовали в "Аррокот" ("Небо" на языке одного из индейских племен поухатанив).

Это двойной астероид длиной 39 км, образованный двумя ледяными шарами, которые столкнулись на малой скорости. Красный оттенок ему придают толины – органические вещества, которые обнаружили на некоторых ледяных объектах Солнечной системы.

MU 69 ВВС

Звездный фейерверк

Эта Киля (Eta Carinae) – звездная система на расстоянии 7,5 световых лет от нас.

Она состоит как минимум из двух звезд, которые вместе производят в 5 млн раз больше энергии, чем Солнце.

Одна из звезд выпускает вокруг себя раскаленный газ, который образует две яркие сферы.

Ученые уже много лет гадают, означает ли это, что она находится на пороге своей гибели и вскоре взорвется как сверхновая звезда.

Это ее изображение сделала камера Field Camera 3 космического телескопа Hubble.

Eta Carinae ВВС

Селфи на Марсе

Марсоход NASA Curiosity с 2012 года исследует метеоритный кратер Гейл на Красной планете. На склонах горы Эолида он сделал селфи.

В этом регионе марсоход взял два образца камней, которые содержат много глинистых минералов. Глина часто образуется там, где есть вода. Поэтому это стало еще одним свидетельством того, что в кратере Гейл когда-то могла быть вода – ключевой компонент для существования жизни.

Curiosity ВВС

Обратная сторона Луны

В начале 2019-го китайский космический аппарат Chang'e-4 впервые выполнил мягкую посадку на обратную сторону Луны.

Миссия оборудована камерами, радаром для изучения материалов под поверхностью Луны, спектрометром для идентификации минералов, а также оборудованием для эксперимента по выращиванию растений в минибиосфери.

Chang'e-4 ВВС

Chang'e-4 ВВС

Далекая галактика NGC 772

На этом фото, сделанном телескопом Hubble, видно спиральную галактику NGC 772 на расстоянии 130 млн световых лет от нас.

Эта галактика во многом сходна с Млечным путем. Например, в NGC 772 также есть карликовые галактики-спутники.

Однако есть и отличия. Так, у NGC 772 нет так называемых "галактической перемычки" ("бара"), которые образованы яркими звездами и газом – как считается, "перемычка" влияет на вращение своей галактики и формирования звезд.

NGC 772 ВВС

"Солнечные паруса"

Проект объединения Planetary Society под названием LightSail ("Солнечные паруса") должен продемонстрировать возможности "парусов" на низкой орбите Земли.

Он построен на принципе того, что солнечный свет создает давление на зеркальную поверхность. Теоретически, это можно использовать для движения – подобно тому, как движутся корабли с парусами, наполненными ветром.

В июне был запущен уже второй такой аппарат LightSail 2, который смог успешно открыть свои "паруса".

LightSail ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA удивило новым фото самого дальнего объекта Солнечной системы. Он не является сферическим.

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