Телескопу Hubble удалось сфотографировать галактику "звездных взрывов". Опубликован снимок

Дарья Дурова Наука 00:50, 16.06.2020

Американское агенство NASA и Европейское космическое агентство (ESA) сфотографировали объект PLCK G045.1+61.1, называемый астрономами "галактикой звездных взрывов".

Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble и опубликован в рубрике "Фото дня" на сайте обсерватории.

"Благодаря космическому телескопу Hubble NASA/ESA, мы стали свидетелями галактики звездных взрывов, формально известной как PLCK G045.1+61.1, в мельчайших деталях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой галактике рождение новых светил происходит с исключительно высокой скоростью.

PLCK G045.1+61.1 на фото выглядит как россыпь красноватых точек в центре. Новый снимок демонстрирует эффект гравитационного линзирования.

Теория относительности Эйнштейна говорит, что тела деформируют пространство-время вокруг себя, что приводит к отклонению лучей света. Наблюдаться данный эффект может лишь у очень массивных объектов. Пространство искажается массивным объектом, и свет от удаленного объекта сгибается.

Галактика PLCK G045.1+61.1
spacetelescope.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, вероятно, вернется на Землю с Международной космической станции в августе 2020 года.

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