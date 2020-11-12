Тауриды достигнут пика 12 ноября: как и где наблюдать звездопад украинцам

В четверг, 12 ноября, в небе над Украиной можно наблюдать пик метеорного потока Тауриды. Так, в этот день скорость потока составит около 5-7 метеоров в час.

Это относительно немного, но Тауриды известны тем, что они очень яркие – выглядят как большие огненные шары, а также довольно медленные, что представляет особую ценность для фотографов.

Частицы потока влетают в атмосферу Земли со скоростью до 30 км в секунду, оставляя хвосты из пыли. Лучше всего наблюдать звездопад около полуночи вдали от огней города. Убывающая Луна будет способствовать лучшему обзору метеоров.

Тауриды, как правило, активны с сентября по декабрь. Источник метеоритных бомбардировок находится в созвездии Тельца (лат. Taurus – отсюда и название потока).

Звездопад связывают с кометой Энке, выпустившей шлейф метеорных частиц. Через этот шлейф периодически проходит Земля. В атмосфере нашей планеты эти частицы сгорают, оставляя после себя яркие следы.

Тауриды, как правило, активны с сентября по декабрь Eliot Herman

Источник Таурид находится в созвездии Тельца Stellarium

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