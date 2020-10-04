Татуировки могут вызвать опасный перегрев тела – ученые

Нанесенные на тело татуировки приводят к нарушению терморегуляции организма и негативно сказываются на здоровье.

Об этом заявили ученые из Южного методистского университета, США. Их исследование было опубликовано в Journal of Applied Physiology.

Так, в эксперименте ученых приняли участие люди с крупными татуировками. Их одевали в костюмы, стимулирующие потоотделение, и наблюдали за реакцией их кожи на перепад температур.

Как оказалось, участки кожи с татуировками выделяли гораздо меньше пота, следовательно, хуже охлаждались. Более того, пот на них был более соленым.

Исследователи объясняют, что татуировки нарушают механизм секреции кожи, что можно считать "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом".

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина оглох и начал слепнуть из-за татуировки: врачи нашли причину.