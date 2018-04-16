В Китае обещают научиться вызывать дождь

Китай создаст сеть станций для "производства" дождя на территории Тибетского плато, по площади в три раза превышающую размер Испании.

По словам ученых, эта система позволит увеличить количество осадков в регионе до 10 млрд кубических метров в год. Это около 7% от общего потребление воды в Китае, сообщила газета South China Morning Post.

Исследователи уже приступили к испытаниям специальных камер сгорания, расположенных высоко в Тибетских горах. Всего планируется установить десятки тысяч таких устройств на общей площади 1,6 млн кв. км. В камерах сжигается твердое топливо для выброса в атмосферу йодида серебра. Это позволит конденсировать облака и вызывать дождь "по требованию". Стоимость одной установки – около $8 тыс.

Коммуникация и другое электронное оборудование питаются от солнечной энергии, а камеры могут управляться смартфоном на расстоянии тысяч километров за счет спутниковой системы прогнозирования.

Как сообщал "Обозреватель", компания "Дженерал Электрик" впервые вызвала дождь в далеком 1947 году.