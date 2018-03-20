Тайна перевала Дятлова: появилась настораживающая информация об участнике тургруппы

Исследователь обстоятельств гибели группы студентов на перевале Дятлова Валентин Дегтерев заявил о том, что на теле одного из участников экспедиции находилась татуировка с тайным шифром, который ему удалось разгадать.

Так, по мнению Дегтерева, один из погибших альпинистов Семен Золотарев, который загадочным образом попал в состав группы, имел на руке татуировку с шифрованной записью, которая, вероятно, означала "готов стрелять по мразям по указу". Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ученого, выпускник Минского института физкультуры Семен Золотарев до поступления в вуз воевал, прошел с Красной армией до самого Берлина и получил звание младшего лейтенанта. Тот факт, что Золотарев вообще стал участником экспедиции уральских студентов, насторожил Дегтерева, ведь, по его словам, причины присоединения мужчины к тургруппе до сих пор неизвестны.

Семен Золотарев Комсомольская правда

После окончания института Золотарев работал в вузах и школах, а в 1959-м уволился с должности инструктора и пошел в поход с группой Дятлова. Погиб он в свой день рождения – 2 февраля.

Исследователь отметил, что у Семена была привычка представляться именем Александр. Кроме того, на руке у него была интересная татуировка, которая описана судмедэкспертами в отчете о вскрытии.

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"Г.С "ДАЕРММУАЗУАЯ", пятиконечная звезда, буквы "С" на углах, букви "Г+С+П = Д" и дата "1921 год". Это шифрованная запись. Сам по себе шифр очень простой. Мне, к примеру, понадобилось всего полчаса, чтобы его расшифровать. Пятиконечная звезда и буквы "С" доказывают, что Золотарев заканчивал войну в СМЕРШЕ (контрразведке). Остальные буквы расшифровываются следующим образом: "Готов стрелять по мразям по указу", – подчеркнул Дегтерев, добавив, что часть татуировки "Г+С+П = Д" означает, вероятно, имена его друзей, а цифры 1921 - год рождения Семена.

По мнению исследователя, татуировка – своеобразная охранная грамота. По таким наколкам бойцы и офицеры отрядов узнавали своих.

Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место получило название "Перевал Дятлова". Версии гибели выдвигаются самые разные, вплоть до посещения группы инопланетянами.

Как сообщал "Обозреватель", ранее уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев заявил, что раскрыл тайну перевала Дятлова. Мужчина утверждал, что группу студентов убили местные шаманы манси, так как один из них был обнаружен на фотографии, сделанной туристами перед смертью.