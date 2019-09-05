Тайна Лох-Несского чудовища разгадана: ученые удивили результатом

Обросшее легендами Лох-Несское чудовище, которое якобы обитает в одноименном шотландском озере (Великобритания), на самом деле является гигантским угрем.

К такому выводу пришли исследователи из новозеландского Университета Отаго, которые в течение года взяли 250 проб воды в разных частях водоема и изучили состав обнаруженных образцов ДНК, передает Daily Mail.

Отмечается, что данное исследование по составлению каталога флоры и фауны озера Лох-Несс является самым обширным в истории.

Одно из фото Несси Daily Mail

Профессор генетики Нил Джеммелл отметил, что там могут жить угри длиной до 13 футов (4 метра). Вероятно, их и могли заметить туристы и местные жители. Другой крупной рыбы типа лосося, как и ДНК каких-либо других больших живых организмов, в озере обнаружено не было.

Это исключает версии о том, что Несси является сомом или какой-то другой рыбой, например, заблудившейся гренландской полярной акулой.

Отметим, ученые использовали относительно новый метод взятия проб ДНК из окружающей среды. Он основан на изучении генетического материала, сохранившегося в следах жизнедеятельности животных. Это может быть кожа, чешуя, слизь, моча, любые выделения и продукты разложения.

Всего в Лох-Нессе удалось обнаружить 15 новых видов рыб и около 3000 видов бактерий.

Исследователи из Университета Отаго Daily Mail

Исследователи из Университета Отаго Daily Mail

Исследователи из Университета Отаго Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые показали фото малоизвестной глубоководной рыбы семейства драконовидных вида Aristostomias scintillans, которая имеет уникальные зубы, в разы острее и сильнее, чем у пираньи или акулы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram