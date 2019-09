"Святой Грааль космоса!" Маск представил корабль для полета на Луну и Марс. Видео

Основатель SpaceX Илон Маск показал космический корабль Starship, который сможет совершать путешествия на Луну или на Марс.

В официальном микроблоге компании в Twitter уточняется, что звездолет сможет переправлять людей и значительное количество грузов, необходимых для строительства баз (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Космический корабль Starship, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города", – сказано в описании.

Корабль представляет собой огромную вытянутую капсулу. Представляя новинку, Маск говорил о покорении космоса.

"Сознание – очень редкая и драгоценная вещь, и мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить свет сознания. Я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы стать многопланетным видом и расширить сознание за пределы Земли, и мы должны сделать это сейчас. Важнейшим прорывом, который необходим для того, чтобы мы стали космической цивилизацией, является космическое путешествие, подобное воздушному путешествию. Быстрая и используемая повторно ракета — это и есть святой Грааль космоса", – утверждал он в ночь на 29 сентября.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM