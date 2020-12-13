Суперфуды из детства: названы топ-7 полезных продуктов

К суперфудам, как правило, причисляют экзотику, однако существует ряд продуктов, которые хорошо известны нам с детских лет.

Они без особых усилий могут стать важной частью рациона. Как пишет РБК, это квашеная капуста, клюква, облепиха, чайный гриб, березовый сок, гречка и кефир.

В 100 граммах квашеной капусты содержится около 60-70 миллиграммов витамина C, который нужен для работы иммунитета и кровеносной системы, а также витамины группы В, полезные при борьбе с раздражительностью. Кроме того, продукт содержит молочнокислые бактерии, необходимые для здоровья кишечника.

Клюкву называют "ягодой молодости" благодаря содержанию в ней полезного для кожи витамина С. Также она богата на витамин Е, марганец, медь и другие питательные вещества. Исследование университета Тафтса, США, установило, что клюква улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет и защищает от инфекций.

В облепихе антиоксидантов не меньше, чем в популярных среди ЗОЖников ягодах асаи. Она содержит десять витаминов, 24 микроэлемента, 18 аминокислот, 22 вида жирных кислот и запасы белка. Употребление облепихи способствует укреплению иммунитета и сохранению молодости, помогает избавиться от отеков и аллергенов, а также лучше переносить холодные температуры.

Кефир, который содержит белок, кальций и 30 пробиотиков, уже оценили в Европе и США. Так, два года назад журнал Vogue назвал кефир суперфудом и "едой будущего", порекомендовав начинать и заканчивать день стаканом этого напитка. А британские ученые из Университета Рохамптона заявили, что наиболее полезен домашний кефир, а в магазинных пробиотики могут погибать во время производства и хранения.

Исследование Аляскинского университета показало, что березовый сок содержит массу полезных веществ: витамин С, калий, фосфор, кальций, цинк, магний, натрий, марганец и железо. Потребление его в пищу способствует снижению уровня холестерина в крови, выведению токсинов, улучшает обмен веществ, иммунитет и помогает борется с отечностью.

Чайный гриб несколько лет назад стал хитом среди приверженцев здорового образа жизни в США, где оценили его тонизирующие свойства и пользу для кожи и желудка. Как пишет New York Times, его называют "большой мамочкой", выращивают, разливают по бутылочкам, делятся, – доход от продаж чайного гриба и других "функциональных" соков в 2009 году составил 295 миллионов долларов.

Гречка не уступает киноа и чиа, которые называют альтернативой животному протеину. Так, она содержит легко усваиваемый белок, железо, триптофан, магний и витамины группы В, которые полезны для хорошего сна и борьбы со стрессом. Также употребление гречки нормализует показатели сахара в крови и помогает укрепить кости. А маски из гречневой муки способствуют улучшению цвета кожи и избавлению от жирного блеска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы топ-6 продуктов, которые ошибочно считаются низкокалорийными. Так, по мнению диетолога, людям стоит перестать считать калории.