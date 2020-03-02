Сухой лед: что это за вещество, убившее компанию блогеров

Сухой лед, который стал причиной гибели гостей и мужа российской блогерши Екатерины Диденко в бане, используется для чистки технических приборов и является безопасным лишь при отсутствии непосредственного контакта с человеком.

Он действительно создает эффект дыма, также вещество используют для перевозки прохладительных напитков, мороженого и т.д. (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

На самом деле сухой лед является диоксидом углерода в брикетах или же гранулах. Благодаря особым свойствам он переходит в газообразное состояние, минуя фазу жидкости. Попадая в воду, лед создает эффект кипения. Происходит это из-за выделения углекислого газа, который тяжелее воздуха. Именно он опускается вниз.

Эффект дыма будет тем сильнее, чем выше температура воды, куда бросили лед. Сухой лед запрещено брать руками. Работать с ним можно лишь в тканевых перчатках. Иначе можно получить химический ожог. Нельзя хранить лед и в герметичных контейнерах, так как их может "разорвать" от испарений. Вдыхать углекислый газ категорически запрещено. Это может вызвать сильное головокружение.

В больших количествах сухой лед категорически запрещено использовать в закрытых помещениях. Углекислый газ способен вытеснить весь кислород наверх, а внизу станет нечем дышать.

Судя по всему, именно это и произошло на вечеринке у блогерши. Люди, находившиеся в бассейне, попросту задохнулись.

Как сообщал OBOZREVATEL, Диденко, известная как "аптечный Ревизорро", едва не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Предварительно установлено, что люди бросили около 30 кг сухого льда в бассейн, в результате чего началась химическая реакция. В СМИ называются две причины их смерти – химические ожоги и отравление углекислым газом.

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