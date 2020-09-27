Маск объявил об испытаниях Starship, разрабатываемого для полетов на Марс

Прототип космической ракеты Starship от американской компании SpaceX планируют запустить в октябре 2020 года.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил основатель SpaceX Илон Маск. Отметим, полноценный космический корабль Starship разрабатывают для перевозки грузов и до 100 пассажиров во время миссий на Луну и Марс.

Маск уточнил, что полет ракеты состоится в атмосфере Земли на высоте 15 километров. Ранее объявлялось о высоте 18 километров. Аппарат уже успешно поднимался вверх, но всего на несколько сотен метров.

Основатель SpaceX также опубликовал фотографию, где видно хвостовое оперение ракеты.

Starship. Twitter-аккаунт Илона Маска

"Starship SN8 с задними закрылками", – написал американский изобретатель. Скриншот

"Носовая часть и передние клапаны на следующей неделе. SN9 – в следующем месяце", – пообещал Маск.

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3 сентября компания SpaceX осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship – Starship SN6. Он смог подняться на высоту 150 м, а затем успешно приземлился.

Первый полет пройдет на высоте до 15 км или около 50 000 футов, сказано на странице Маска. Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск анонсировал, что американская компания Tesla собирается выпускать новые собственные аккумуляторы для автомобилей с электродвигателями, которые будут значительно мощнее современных аналогов.

В сентябре стоимость акций Tesla упала в четыре с половиной раза – с $2213 до $498 за штуку.