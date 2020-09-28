Маск объявил об испытаниях Starship, разрабатываемого для полетов на Марс

Прототип космической ракеты Starship от американской компании SpaceX планируют запустить в октябре 2020 года.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил основатель SpaceX Илон Маск. Отметим, полноценный космический корабль Starship разрабатывают для перевозки грузов и до 100 пассажиров во время миссий на Луну и Марс.

Маск уточнил, что полет ракеты состоится в атмосфере Земли на высоте 15 километров. Ранее объявлялось о высоте 18 километров. Аппарат уже успешно поднимался вверх, но всего на несколько сотен метров.

Основатель SpaceX также опубликовал фотографию, где видно хвостовое оперение ракеты.

"Носовая часть и передние клапаны на следующей неделе. SN9 – в следующем месяце", – пообещал Маск.

3 сентября компания SpaceX осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship – Starship SN6. Он смог подняться на высоту 150 м, а затем успешно приземлился.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск анонсировал, что американская компания Tesla собирается выпускать новые собственные аккумуляторы для автомобилей с электродвигателями, которые будут значительно мощнее современных аналогов.

В сентябре стоимость акций Tesla упала в четыре с половиной раза – с $2213 до $498 за штуку.