Комический корабль Маска взорвался при запуске: появилось видео ЧП

В штате Техас (США) произошло ЧП при тестовом запуске прототипа космического корабля Starship разработки компании Илона Маска SpaceX.

Это произошло в 22:00 по местному времени 28 февраля (6:00 по Киеву 29 февраля) на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика. Видео в YouTube опубликовал управляющий редактор NASASpaceFlight.com (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На кадрах видно, что прототип Starship SN1 разорвался на части во время наддува жидким азотом.

Космический корабль Starship взорвался при запуске Скрин видео

Взрыв, осколки от которого поднялись на высоту до 20 метров, произошел в нижней части прототипа.

В ноябре прошлого года испытания прототипа корабля Starship Mk1 от SpaceX в Бока-Чика также закончились неудачей. Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Кроме того, он будет выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.

Как писал OBOZREVATEL, SpaceX 17 февраля вывела на орбиту Земли ракету-носитель Falcon 9 из 60 мини-спутниками для глобального интернета в рамках проекта Starlink. После запуска произошло ЧП.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!