СССР отправил в космос Лайку 63 года назад: собака погибла от стресса и перегрева

Ровно 63 года назад, 3 ноября 1957 года, СССР запустил на орбиту космический аппарат "Спутник-2". Собака Лайка, находившаяся на его борту, стала первым животным-космонавтом.

Собака умерла спустя семь часов после старта – от стресса и перегрева. В 1948-1961 годах, прокладывая путь в космос человеку, погибли 27 животных, однако Лайка была единственной, кого сознательно отправили на верную смерть. Подробнее читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Собака Лайка из СССР стала первым животным-космонавтом ferra.ru

Полет Лайки и 40-летие СССР

Лайка была запущена в космос 3 ноября 1957 года в половине шестого утра с нового космодрома Тюратам. На тот момент ей было около двух лет.

Возвращение Лайки на Землю конструкцией космического аппарата тогда еще было технически невозможным. Животное погибло во время полета через 5-7 часов после старта – от стресса и перегрева (температура в кабине достигла 40 градусов), хотя предполагалось, что собака проживет на орбите около недели.

Лайка была запущена в космос 3 ноября 1957 года с нового космодрома Тюратам Роскосмос / Twitter

Как известно, космическая гонка как побочный эффект холодной войны была одним из приоритетных направлений политики СССР того времени.

В октябре 1957 года Никита Хрущев потребовал от главы Совета главных конструкторов Сергея Королева "чего-нибудь эффектного" к 40-летию советской власти. Тогда и решили отправить на орбиту собаку, которой оказалась двухлетняя дворняжка по кличке Лайка.

Результат эксперимента

Сообщать правду о судьбе собаки, по традиции, в СССР не планировали и еще неделю рассказывали о жизни Лайки в космосе. А затем, в финале всех запланированных работ, ее якобы "усыпили".

Специальная комиссия из ЦК и Совета министров не поверила, что Лайка умерла из-за конструкторской ошибки, и приказала провести эксперименты с похожими условиями на Земле, в результате которых погибли еще две собаки.

Единственным научным результатом полета Лайки стало доказательство принципиальной возможности пребывания живого существа на орбите. Ходя это и так мало у кого вызывало сомнения.

В ответ на реакцию на гибель первой собаки – космонавта в СССР выпустили сигареты "Лайка"

Реакция мира

В заграничной прессе событие стало сенсацией. "Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака", – писала газета The New York Times в номере от 5 ноября 1957 года.

В то же время гибель собаки возмутила защитников животных: в Кремль пришло множество писем с протестами и даже с саркастическими предложениями вместо собаки послать в космос Хрущева.

В ответ на такую сильную негативную реакцию в СССР выпустили сигареты "Лайка".

В заграничной прессе полет собаки Лайки в космос стал сенсацией BBC

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