SpaceX запустит в космос новую партию спутников для глобальной интернет-сети

Карина Бондаренко Наука 08:21, 26.06.2020

Компания SpaceX Илона Маска 26 июня запустит ракету-носитель Falcon-9 с новой партией из 57 спутников системы Starlink.

Как сообщили на странице американской компании, на орбиту также выведут два космических аппарата BlackSky.

Запуск произведут в 23:18 по киевскому времени на мысе Канаверал штата Флорида в США.

Космические аппараты предназначены для мультиспектральной съемки Земли с разрешением около метра и развертывания глобальной сети интернет-покрытия.

Ранее OBOZREVATEL писал, когда корабль Илона Маска Crew Dragon вернется на Землю.

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