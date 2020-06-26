Компания SpaceX Илона Маска 26 июня запустит ракету-носитель Falcon-9 с новой партией из 57 спутников системы Starlink.

Как сообщили на странице американской компании, на орбиту также выведут два космических аппарата BlackSky.

Запуск произведут в 23:18 по киевскому времени на мысе Канаверал штата Флорида в США.

Космические аппараты предназначены для мультиспектральной съемки Земли с разрешением около метра и развертывания глобальной сети интернет-покрытия.

SpaceX запустит в космос новую партию спутников для глобальной интернет-сети

Ранее OBOZREVATEL писал, когда корабль Илона Маска Crew Dragon вернется на Землю.