SpaceX запустила в космос животных-мутантов. Видео

В СШАкомпания SpaceX запустила ракету Falcon 9, на которой беспилотный корабль Dragon доставит на Международную космическую станцию 2585 кг грузов.

Как сообщает News13, на борту среди запчастей и инструментов, находятся генномодифицированные "мощные мыши" и пивоварня.

Так в космос отправил 40 мышей, которые нужны для научного проекта по исследованию по потери мышц и костей в условиях низкой силы тяжести.

"Исследователи действительно могут воспользоваться этой уникальной средой, чтобы увидеть, сможем ли мы создать лучшие лекарства, лучшие терапевтические средства для космонавтов на космической станции, а также пациентов здесь, на Земле", – сообщил Патрик О'Нилл из Национальной лаборатории США. При этом отмечается, что все мыши вернутся живыми в начале следующего года.

На МКС также доставят оборудование и сырье для пивоварения. Эксперимент покажет влияние микрогравитации на прорастание семян ячменя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября компания знаменитого разработчика Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с максимальным в истории грузом.

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