SpaceX успешно запустила сенсационную ракету: впечатляющие фото и видео

В понедельник, 11 ноября, компания знаменитого разработчика Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с максимальным в истории грузом.

На ее борту – вторая партия из 60 мини-спутников для интернет-проекта Starlink. В официальном Twitter опубликовали видео запуска, который прошел на стартовой площадке SLC-40 на мысе Канаверал в США (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным портала Alpha Centauri, в отличии от первой партии новые спутники оснащены антеннами не только Ku-, но и Ka-диапазона. Также в SpaceX сообщают, что теперь все компоненты спутника "на 100% уничтожаемы". То есть, по завершению своего срока эксплуатации на орбите он полностью сгорит в земной атмосфере.

Общая масса полезной нагрузки на этом запуске составляет 15600 кг – рекорд для Falcon 9. Спутники будут выведены на орбиту высотой 280 км. Далее в случае положительной оценки их поднимут еще выше.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х – по всему миру.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the fourth launch and landing of this booster pic.twitter.com/qQvH7pwMDO