SpaceX запустил в космос Falcon 9 с препаратом от COVID-19

Компания SpaceX 6 декабря отправила в космос ракету Falcon 9 с грузом, среди которого есть клетки мозга, сердца и COVID-препарат.

Об этом сообщили на сайте NASA. Ракета стартовала в 18:17 по киевскому времени со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Обновленная версия Dragon 2 осуществит коммерческую доставку грузов на Международную космическую станцию общим весом 2972 кг. В составе багажа находятся вещи, необходимые для экипажа станции, приборы и оборудования для проведения научных исследований в космосе, комплектующие детали для МКС.

Также среди груза есть материалы для исследований изменений клеток сердечно-сосудистой системы и процессов, которые происходят в клетках и тканях головного мозга в условиях невесомости.

Кроме того Falcon 9 поднял в космос препарат Ремдесивир, который применяется для лечения COVID-19.

Dragon 2 должен прибыть в орбитальную лабораторию в понедельник, 7 декабря в 20:30 по киевскому времени. Он проведет автономную стыковку с модулем Harmony. Астронавты NASA и бортинженеры Кейт Рубинс и Виктор Гловер будут следить за этой операцией.

Космический корабль рассчитан на проведение пяти полетов в космос и обратно. Кроме того, Falcon 9 может находится на МКС более чем в два раза дольше, чем его предшественник.

Как писал OBOZREVATEL, NASA совместно с компанией SpaceX Илона Маска успешно запустили на международную космическую станцию ракету-носитель Falcon 9, соединенную с кораблем Crew Dragon.