SpaceX за секунду до старта отменила запуск космического корабля для полетов на Марс. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Наука
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SpaceX за секунду до старта отменила запуск космического корабля для полетов на Марс. Видео

Компания SpaceX Илона Маска не смогла провести первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который в будущем должен был бы доставить человека на Марс.

Запуск был отменен буквально за мгновение до старта, из-за автоматического отключения одного из двигателей Raptor на T-1 секунде. Об этом сообщается в Twitter компании (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Восьмая тестовая модель многоразового межпланетного космического корабля Starship должна была подняться на 15 километров, а потом осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку.

Несмотря на уверенность Маска в том, что колонизация Красной планеты возможна через шесть лет, его SpaceX не смогла осуществить этот запуск.

Запуск Starship SN8

Трансляция события велась с пускового комплекса в Бока-Чика штата Техас, где установлен Starship SN8. Отмечается, что территорию вокруг закрыли на некоторое время 9 декабря.

В SpaceX утверждают, что следующие тестовые модели Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам. Тогда как 11, 12, 13, 14, 15 и 16-я модификации корабля только изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил уверенность, что человека на Марс возможно будет отправить в ближайшие четыре или шесть лет.

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