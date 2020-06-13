SpaceX вывела на орбиту уникальные спутники: видео запуска ракеты

В субботу, 13 июня, американская компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту Земли 58 спутников Starlink и три аппарата компании Planet labs.

Последние смогут делать снимки поверхности нашей планеты с высоты 450 км с высоким разрешением – до 50 см. Остальные предназначены для развертывания глобальной сети интернет-покрытия, сообщили на странице компании в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

SpaceX вывела на орбиту уникальные спутники

Общий вес спутников составил 15 410 кг. Их успешно запустили на ракете-носителе Falcon-9 с базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень ракеты уже совершила успешную посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Ранее OBOZREVATEL писал: