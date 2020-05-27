SpaceX впервые отправит астронавтов на орбиту Земли: онлайн-трансляция исторического запуска

Это первый за девять лет запуск людей на орбиту из США

Компания SpaceX Илона Маска проводит первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon.

Это первый за девять лет запуск людей на орбиту, который проводится с территории США. Сам старт запланирован на 23:33 по киевскому времени, сейчас идет активная подготовка к нему (чтобы смотреть трансляция, проскролльте новость до конца).

itc.ua

В момент запуска намерен лично присутствовать президент Дональд Трамп.

Корабль на орбиту доставит ракета Falcon 9. Спустя около 12 минут после пуска Crew Dragon выйдет на орбиту и самостоятельно продолжит путь длиной около 400 км до Международной космической станции.

Полет займет примерно 19 часов, а отделившаяся от корабля первая ступень ракеты Falcon 9 вернется на Землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Это событие стало прорывом для человечества.

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