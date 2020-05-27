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27 мая • обновлено в 19:53
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SpaceX впервые отправит астронавтов на орбиту Земли: онлайн-трансляция исторического запуска

  • Это первый за девять лет запуск людей на орбиту из США

  • Корабль Crew Dragon ракета Falcon 9 доставит на орбиту

  • Затем начнется 19-часовой полет к Международной космической станции

1.4т
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Компания SpaceX Илона Маска проводит первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon.

Это первый за девять лет запуск людей на орбиту, который проводится с территории США. Сам старт запланирован на 23:33 по киевскому времени, сейчас идет активная подготовка к нему (чтобы смотреть трансляция, проскролльте новость до конца).

SpaceX впервые отправит астронавтов на орбиту Земли: онлайн-трансляция исторического запуска

itc.ua

В момент запуска намерен лично присутствовать президент Дональд Трамп.

Корабль на орбиту доставит ракета Falcon 9. Спустя около 12 минут после пуска Crew Dragon выйдет на орбиту и самостоятельно продолжит путь длиной около 400 км до Международной космической станции.

Полет займет примерно 19 часов, а отделившаяся от корабля первая ступень ракеты Falcon 9 вернется на Землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Это событие стало прорывом для человечества.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Дональд Трамп Илон Маск
Место
США
Тег
SpaceX
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